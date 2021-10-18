Киев подал заявку на участие в сертификации «Северного потока - 2»

«Нафтогаз Украины» подал заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток - 2». С таким заявлением выступил глава компании Юрий Витренко.

«"Нафтогаз" как национальная компания подал заявку на участие в процессе сертификации оператора "Северного потока - 2" перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей», - сообщил он.

Ранее этим днем оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что первую нитку «Северного потока - 2»‎ заполнили техническим газом. Незадолго до этого были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода.

Издание Politico несколько дней назад сообщило, что США не планируют вводить санкции по «Северному потоку - 2» во время президентства нынешнего главы государства Джо Байдена.