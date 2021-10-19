Диетолог назвал ежедневный продукт, уничтожающий мозг человека

Продукты с повышенным содержанием рафинированных углеводов отрицательно влияют на когнитивные функции всех млекопитающих, в том числе человека. Об этом «Звезде» рассказал диетолог Михаил Гинзбург. Таким образом специалист прокомментировал результаты исследования на мышах, которое провели ученые из Университета Огайо (США).

В ходе научной работы, опубликованной в журнале Brain Behavior and Immunity, ее авторы пришли к выводу, что пища с высоким содержанием рафинированных углеводов (мучные десерты, конфеты, газировка и соусы) вызвали у пожилых грызунов нарушения памяти и снизили скорость обучения.

По мнению специалистов, рафинированные углеводы способны вызывать воспаление в мозге, в результате чего снижается количество докозагексаеновой кислоты (DHA), отвечающей за передачу сигнала между нейронами.

Гинзбург подчеркнул, что в природе такое количества сахара, которое потребляют современные люди, не встречается. По этой причине организм человека и других млекопитающих эволюционно не наработал безопасных для себя путей метаболизма сахара.

«И сейчас, когда мы его (сахар. - Прим. ред.) стали потреблять очень много и его всасывание происходит молниеносно, уровень глюкозы в крови тоже повышается молниеносно, вот для организма это пока еще не отработано, мы не умеем от этого как-то защищаться, от этого происходят всякие болезни», - пояснил диетолог.

Он отметил, что чрезмерное потребление сахара ускоряет развитие метаболического синдрома, гипертонии, сахарного диабета, опухолей, а также нарушает когнитивные функции.

«У людей, переедающих сахар, более вероятно развивается болезнь Альцгеймера, и они раньше начинают даже подтупливать», - указал эксперт.

Доктор призвал проявлять умеренность в потреблении не только рафинированных углеводов, но и фруктов.

Гинзбург напомнил, что большинство современных фруктовых культур появилось в результате селекции, которая, в свою очередь, шла по пути увеличения в них количества сахара.