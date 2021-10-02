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Потребление сахара в России оказалось в четыре раза выше нормы

Елизавета Потейчук
08:52 02.10.2021
За 2020 год среднестатистический россиянин употребил 31 килограмм сахара с учетом кондитерских изделий.
Потребление сахара в России оказалось в четыре раза выше нормы
© Фото: Iordache Magdalena, imago, Globallookpres
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Федеральная служба государственной статистики привела данные о потреблении сахара россиянами. Так, в 2020 году среднестатистический гражданин нашей страны съел 31 килограмм сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар.

По требованиям здорового питания человек в среднем должен употреблять восемь килограммов сахара в год. Об этом отмечается в рекомендациях Минздрава. Любопытно, что в данных Росстата, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, приводятся показатели, учитывающие только домашнее питание россиян, еда в общепитах исключается.

По окончании 2020 года в среднем на человека потребление сахара составило 16,2 килограмма, согласно информации статистического ведомства. В перерасчете на сахар среднестатистический россиянин съел 5,6 килограмма конфет и шоколада, иных кондитерских изделий - 4,4 килограмма; варенья, джемов, повидла - 2,2 килограмма в пересчете на сахар; меда - один килограмм в пересчете на сахар.

Больше всего продуктов с содержанием сахара употребили в Ингушетии. В регионе в год на потребителя в среднем приходится 66,7 килограмма сахара с учетом кондитерских изделий в пересчете на сахар. Далее следует Дагестан, где средний показатель потребления сахара на человека в год составляет 47,5 килограмма. На третьем месте Мордовия - 42,9 килограмма.

Ранее в Росстате рассказали, что в стране подешевели морковь и картофель. По данным ведомства, в общей сложности цены на плодоовощную продукцию с 31 августа по 6 сентября снизились на 0,8%.

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