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Трамп подал в суд на комиссию Конгресса из-за расследования событий 6 января

Виктория Ивашечкина
00:05 19.10.2021
Специальная комиссия расследует обстоятельства штурма Капитолия, которое произошло в начале этого года.
Трамп подал в суд на комиссию Конгресса из-за расследования событий 6 января
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
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Бывший американский лидер Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей. Она расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января этого года.

В заявлении, которое было направлено в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся комиссия, ее глава, конгрессмен Бенни Томпсон, национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом Дэвидом Феррьеро, передает РИА Новости.

Напомним, протестное выступление сторонников Дональда Трампа прошло в Вашингтоне 6 января текущего года.

Мероприятие переросло в массовые беспорядки, в ходе которых демонстранты ворвались в Капитолий, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Как сообщалось ранее, среди участников штурма конгресса был осведомитель ФБР. Как указывают американские СМИ, мужчина встретился в день штурма возле Монумента Вашингтону с демонстрантами и проследовал с ними до Капитолия, наблюдая за происходящим. Позже, по данным журналистов, он передал всю полученную информацию куратору.

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