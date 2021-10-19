Трамп подал в суд на комиссию Конгресса из-за расследования событий 6 января

Бывший американский лидер Дональд Трамп подал в суд на комиссию палаты представителей. Она расследует обстоятельства штурма Капитолия 6 января этого года.

В заявлении, которое было направлено в федеральный суд столичного округа Колумбия, ответчиками значатся комиссия, ее глава, конгрессмен Бенни Томпсон, национальное управление архивов и записей вместе с главным архивистом Дэвидом Феррьеро, передает РИА Новости.

Напомним, протестное выступление сторонников Дональда Трампа прошло в Вашингтоне 6 января текущего года.

Мероприятие переросло в массовые беспорядки, в ходе которых демонстранты ворвались в Капитолий, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

Как сообщалось ранее, среди участников штурма конгресса был осведомитель ФБР. Как указывают американские СМИ, мужчина встретился в день штурма возле Монумента Вашингтону с демонстрантами и проследовал с ними до Капитолия, наблюдая за происходящим. Позже, по данным журналистов, он передал всю полученную информацию куратору.