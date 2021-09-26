Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: в числе участников штурма Капитолия был осведомитель ФБР

Роман Захаров
08:14 26.09.2021
По данным журналистов, осведомитель находился в числе демонстрантов во время протестной акции и передавал всю получаемую информацию куратору.
СМИ: в числе участников штурма Капитолия был осведомитель ФБР
© Фото: Артур Габдрахманов, РИА Новости
Читайте нас на:

Среди участников штурма конгресса США, который произошел 6 января этого года, был осведомитель ФБР. Об этом сообщает The Hill.

Как пишет издание, мужчина, имя которого не называется, встретился в день штурма возле Монумента Вашингтону с демонстрантами и проследовал с ними до Капитолия, наблюдая за происходящим. Позже, по данным журналистов, он передал всю полученную информацию куратору.

В ходе беспорядков информатор пробрался в здание американского конгресса и через некоторое время, после того, как он получил информацию о том, что полиция застрелила одного из митингующих, покинул его через окно.

«Миссия агентства (ФБР - прим. ред.) заключается в том, чтобы защищать американцев и соблюдать Конституцию Соединенных Штатов, и сбор разведданных имеет важное значение для таких целей», - приводит The Hill слова источника в ФБР.

Напомним, протестное выступление сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа прошло в Вашингтоне 6 января текущего года. Мероприятие переросло в массовые беспорядки, в ходе которых демонстранты ворвались в Капитолий, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:50 В стране и мире
Власти Сочи рассказали о восстановлении города после минувшего шторма
07:37 Спорт
Боксер Усик оценил вероятность реванша с Джошуа
07:12 В стране и мире
СМИ: отдельным категориям бюджетников поднимут зарплату с 1 октября
06:51 В стране и мире
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
04:44 В стране и мире
МВД планирует усилить контроль за мигрантами с помощью IT-технологий
Популярное
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта
Видео
Путину показали медвежью берлогу в сибирской тайге
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как следили за певицей за годы опекунства
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.