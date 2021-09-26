СМИ: в числе участников штурма Капитолия был осведомитель ФБР

Среди участников штурма конгресса США, который произошел 6 января этого года, был осведомитель ФБР. Об этом сообщает The Hill.

Как пишет издание, мужчина, имя которого не называется, встретился в день штурма возле Монумента Вашингтону с демонстрантами и проследовал с ними до Капитолия, наблюдая за происходящим. Позже, по данным журналистов, он передал всю полученную информацию куратору.

В ходе беспорядков информатор пробрался в здание американского конгресса и через некоторое время, после того, как он получил информацию о том, что полиция застрелила одного из митингующих, покинул его через окно.

«Миссия агентства (ФБР - прим. ред.) заключается в том, чтобы защищать американцев и соблюдать Конституцию Соединенных Штатов, и сбор разведданных имеет важное значение для таких целей», - приводит The Hill слова источника в ФБР.

Напомним, протестное выступление сторонников действующего на тот момент президента США Дональда Трампа прошло в Вашингтоне 6 января текущего года. Мероприятие переросло в массовые беспорядки, в ходе которых демонстранты ворвались в Капитолий, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.