Российские химики синтезировали вещество для утилизации органических отходов

Российские ученые, совместно с итальянскими коллегами, научились синтезировать висмутат бария - вещество для переработки органических загрязнителей, для очистки сточных вод и получения водородного топлива. Полученное вещество является альтернативой более привычным фотокаталитическим веществам. При облучении светом они расщепляют органику на простейшие соединения, но при этом оказывают токсическое воздействие, сообщается в релизе на сайте Российского научного фонда.

Новый фотокатализатор расщепляет воду и углекислый газ. В перспективе его можно будет использовать для борьбы с изменениями климата и для снижения уровня углекислого газа в атмосфере. Исследователи синтезировали висмутат бария в чистом виде без примесей.

Для этого они приготовили смесь нитрата бария и оксида висмута, измельчили ее и подвергли термической обработке. В результате были получены тонкие пленки на кварцевой подложке.