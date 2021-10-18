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В России вступили в силу новые правила социальной газификации

Ян Брацкий
05:57 18.10.2021
О бесплатной газификации земельных участков в апреле 2021 года сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
В России вступили в силу новые правила социальной газификации
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Новые правила подключения земельных участков к газораспределительным сетям в рамках программы социальной догазификации вступили в силу сегодня. Бесплатной догазификация будет только для потребителей, которые планируют использовать газ для личных нужд. Льготы не распространяются на заявителей, рассчитывающих использовать газ в коммерческих целях. Соответствующее постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

При осуществлении подключения к сетям будет учитываться удаленность некоторых домовладений. В отдельных случаях вопрос будет решаться в индивидуальном порядке. Заявку на догазификацию можно будет подать на портале госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете на сайте газораспределительной организации.

К заявлению необходимо приложить пакет документов, который включает топографическую карту, ситуационный план и свидетельство о праве собственности. О бесплатной газификации земельных участков в апреле 2021 года сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. В полном объеме программа должна быть завершена к 2023 году.

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