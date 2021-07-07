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Путин поручил подготовить поручения по газификации городов из программы «Чистый воздух»

Валентина Пескова
23:50 07.07.2021
В проект входит 12 крупнейших промышленных центров России, среди которых - Магнитогорск, Красноярск, Липецк, Новокузнецк, Норильск, Омск и другие.
Путин поручил подготовить поручения по газификации городов из программы «Чистый воздух»
© Фото: Kremlin Pool via Globallookpress.com
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Президент РФ Владимир Путин поручил первому заместителю главы своей администрации Сергею Кириенко подготовить приоритетные пожелания по работе Газпрома в рамках газификации городов по программе «Чистый воздух».

Об этом попросил в ходе совещания с  главою государства министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Глава Минприроды отметил, что вопросы по газификации внутри населенных пунктов для его ведомства сейчас наиболее остры в отношении четырех городов - Новокузнецк, Братск, Нижний Тагил и Омск.

«Мы видим сегодня 32 тысячи домов, 450 километров сети. Разрешите дать поручение Газпрому, чтобы для них это был приоритет в том числе в рамках 12 городов в программе "Чистый воздух"», - сказал Козлов.

На что Владимир Путин ответил, что Газпром готов работать по всей стране, не зависимо ни от каких приоритетов.

«Но внимание Газпрома на это обратим. Я попрошу Сергея Владиленовича подготовить соответствующее поручение», - ответил президент.

В список городов, участвующих в проекте «Чистый воздух», сейчас входит 12 крупнейших промышленных центров России: Братск, Красноярск, Новокузнецк, Норильск, Липецк, Медногорск, Нижний Тагил, Магнитогорск, Омск, Челябинск, Чита и Череповец.

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