В Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию

В будущем гражданам РФ могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации. Об этом сообщила пресс-служба фракции «Единая Россия».

Отмечается, что данная возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент России Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, но законодательные изменения по ней на тот момент еще не были приняты.

Во время встречи с вице-премьером Александром Новаком секретарь генерального совета партии ЕР Андрей Турчак заявил, что программу социальной газификации анонсировали 21 апреля. При этом он уточнил, что пока ее не приняли.

«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», - объяснил Турчак позицию партии.

Политик также сообщил, что правительство уже поддержало эту инициативу.

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня пообещал обеспечить исполнение закона о бесплатном проведении газа до границ участка. Соответствующий документ был подписан главой государства 11 июня.