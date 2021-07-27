Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию

Роман Захаров
06:03 27.07.2021
Данная возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент России Владимир Путин дал поручение запустить соответствующую программу, но законодательные изменения по ней на тот момент еще не были приняты.
В Госдуме предложили компенсировать траты россиян на газификацию
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

В будущем гражданам РФ могут разрешить компенсировать траты за подведение газа к домовладению, если они оплатили работы за свой счет до вступления в силу программы социальной газификации. Об этом сообщила пресс-служба фракции «Единая Россия».

Отмечается, что данная возможность появится у тех, кто занимался газификацией после того, как президент России Владимир Путин поддержал предложение партии и дал поручение запустить программу, но законодательные изменения по ней на тот момент еще не были приняты.

Во время встречи с вице-премьером Александром Новаком секретарь генерального совета партии ЕР Андрей Турчак заявил, что программу социальной газификации анонсировали 21 апреля. При этом он уточнил, что пока ее не приняли. 

«Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено», - объяснил Турчак позицию партии.

Политик также сообщил, что правительство уже поддержало эту инициативу.

Президент  РФ Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня пообещал обеспечить исполнение закона о бесплатном проведении газа до границ участка. Соответствующий документ был подписан главой государства 11 июня. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
06:45 Спорт
«Доказать, что я лучший в мире»: олимпийский чемпион Рылов о своем «золотом» заплыве
06:02 Спорт
Еще одно серебро: российские стрелки завоевали медаль на Играх в Токио
04:30 Армия
Видео
Танкисты и мотострелки ВВО отработали форсирование водных преград на Сахалине
01:52 В стране и мире
Эксперт рассказал о нештатных ситуациях во время полета модуля «Наука» к МКС
23:48 В стране и мире
В Минздраве одобрили совместное испытание вакцин «Спутник Лайт» и AstraZeneca
Популярное
Мясников назвал самое безопасное обезболивающее
Ученые нашли самое безжизненное место на Земле
Видео
Фильм на все времена: как снимали «Офицеров» и на какие жертвы пришлось пойти актерам
Россиянам рассказали о способе докупить стаж для выхода на пенсию
Саакашвили предложил Украине план действий после запуска «Северного потока-2»
Видео
Взрыв крупного метеора над Норвегией попал на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.