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МВФ достиг рабочего соглашения с Украиной для транша в $700 млн

Роман Захаров
20:57 18.10.2021
Достигнутое соглашение является предварительным. Данный документ должен быть утвержден руководством МВФ и Исполнительным советом фонда.
МВФ достиг рабочего соглашения с Украиной для транша в $700 млн
© Фото: pixabay
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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) достигла с украинским руководством договоренности на рабочем уровне по экономическим реформам в рамках первого пересмотра поддерживаемой МВФ кредитной программы. Об этом говорится в распространенном заявлении фонда.

«Сотрудники миссии МВФ и власти Украины достигли договоренности на рабочем уровне относительно обновленного набора шагов в области экономической, финансовой и структурной политики, направленных на то, чтобы помочь справиться с экономическом кризисом и кризисом в области здравоохранения, вызванным COVID-19, сохраняя при этом макроэкономическую и финансовую стабильность, сокращая уязвимость и преодолевая ключевые препятствия для частных инвестиций», - приводятся в документе слова главы миссии МВФ в стране Иванны Владковой-Голлар.

В сообщении подчеркивается, что достижение таких договоренностей в перспективе может позволить Украине получить транш в размере около 700 миллионов долларов.

«Это открывает путь для согласования первого пересмотра соглашения stand-by и запроса на продление программы Исполнительным советом МВФ. Завершение первого пересмотра позволило бы выделение средств в размере 500 млн специальных прав заимствований (порядка $700 млн)», - сказано в заявлении.

Отметим, что достигнутое соглашение является предварительным. Данный документ должен быть утвержден руководством МВФ и Исполнительным советом фонда.

Весной этого года в Международном валютном фонде заявили, что властям Украины следует стремиться к более активному проведению реформ, чтобы завершить первый обзор экономики страны для очередного транша.

Незадолго до этого украинский министр финансов Сергей Марченко сообщил, что МВФ не выдает Украине новый транш из-за того, что страна «осквернила» некоторые обязательства.

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