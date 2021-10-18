«Тяжело воспринял»: экс-заместитель генсека ООН Орджоникидзе рассказал, как ЦРУ подставило Пауэлла

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл был обаятельным человеком и профессионалом своего дела, с которым можно было вести переговоры. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал экс-заместитель генсека ООН, глава Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

«У меня остались самые добрые впечатления о нем. Человек он обаятельный. Переговоры вести с ним можно было. Восприимчив был к идеям, слушал. Безусловно, отстаивал интересы США, но делал он это не по-солдатски, а делал он это весьма элегантно, зачастую с юмором... У него был геополитически широкий взгляд на многие проблемы. США потеряли крупного дипломата и государственного деятеля», - заявил он.

Говоря о выступлении Колина Пауэлла в ООН в 2003 году, во время которого американский дипломат представил якобы доказательства разработки Ираком биологического оружия, Орджоникидзе высказал мнение, что Пауэлла «подставило ЦРУ».

«То, что ЦРУ подставили его с этой пробиркой, он это очень тяжело воспринимал. Неслучайно после этого он, несмотря на многочисленные предложения, не стал на них откликаться и занимать какие-то должности в правительстве, администрации США. А подставили его: он человек военный и доверял спецслужбам своего государства. У меня он остался в памяти не как человек с пробиркой в руках, демонстрирующий "доказательства" якобы причастности Ирака к разработке бактериологического оружия, а как человек масштабного мышления, с которым можно было вести переговоры, разговаривать и договариваться в конечном итоге», - объяснил Сергей Орджоникидзе.

Ранее стало известно, что Колин Пауэлл умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Ему было 84 года.

Пауэлл был одним из основных участников событий, которые предшествовали вторжению Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году. Тогда в феврале на заседании Совбеза ООН американский дипломат заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у иракского руководства технологиях по производству биологического оружия.

В доказательство своих слов Пауэлл показал пробирку, содержащую белый порошок, утверждая, что в емкости якобы находится образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Позже выяснилось, что данная информация не соответствовала действительности, а самого дипломата ввели в заблуждение сотрудники ЦРУ.