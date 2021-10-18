Умер бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл умер в возрасте 84 лет от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице дипломата в Facebook.

«Колин Пауэлл скончался сегодня утром из-за осложнений, вызванных COVID-19. Он был полностью вакцинирован», - сказано в публикации.

Пауэлл был одним из основных участников событий, которые предшествовали вторжению Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году. Тогда в феврале на заседании Совбеза ООН американский дипломат заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у иракского руководства технологиях по производству биологического оружия.

В доказательство своих слов Пауэлл показал пробирку, содержащую белый порошок, утверждая, что в емкости якобы находится образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Позже стало известно, что данная информация не соответствовала действительности.