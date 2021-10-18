«С ним было интересно вести переговоры»: экс-начальник Генштаба ВС СССР рассказал о работе с бывшим госсекретарем США Колином Пауэллом

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл, скончавшийся от вызванных коронавирусом осложнений, был грамотным специалистом, с которым интересно было работать. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал экс-начальник Генштаба ВС СССР генерал армии Михаил Моисеев.

«Грамотный исключительно генерал. Единственный прокол у него был - с пробиркой. Адекватный, с ним интересно было вести переговоры. Ну, как говорят, царствие небесное. Его с пробиркой с этой подставили. В полном смысле слова. Хотя там никаких отравляющих веществ не было. Самая главная политика Америки - сказать, что да, и говорить, что это так и есть», - высказал свое мнение Михаил Моисеев.

Пауэлл был одним из основных участников событий, которые предшествовали вторжению Соединенных Штатов в Ирак в 2003 году. Тогда в феврале на заседании Совбеза ООН американский дипломат заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у иракского руководства технологиях по производству биологического оружия.

В доказательство своих слов Пауэлл показал пробирку, содержащую белый порошок, утверждая, что в емкости якобы находится образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Позже стало известно, что данная информация не соответствовала действительности, а самого дипломата ввели в заблуждение сотрудники ЦРУ.