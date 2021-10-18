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В Европе подорожал газ после аукциона на допмощности по транзиту через Украину

Иван Линдеманн
14:25 18.10.2021
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость выросла на 14%, до $1 281,9 за тысячу кубических метров.
В Европе подорожал газ после аукциона на допмощности по транзиту через Украину
© Фото: Виктор Лисицын, GlobalLookPress
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На европейских биржевых рынках произошел очередной скачок цен на газ. В ходе торгов на Лондонской бирже ICE стоимость выросла на 14%, до $1 281,9 за тысячу кубических метров. Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию поднялась до $1 281,9 за тысячу кубометров.

Стоимость газа выросла на фоне новостей об отказе «Газпрома» бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в ноябре. Всего на аукционе предлагалось забронировать мощности украинской ГТС в объеме 9,8 миллиона кубометров в сутки. Однако, как и в прошлый раз, это предложение осталось невостребованным.

Данные платформы GSA Platform свидетельствуют, что «Газпром» забронировал на ноябрь мощности в 31,4 миллиона кубометров газа в сутки для транзита через Польшу по трубопроводу «Ямал - Европа».

Как ранее заявлял Владимир Путин, причина роста цен на газ в Европе - дефицит электроэнергии. При этом многие обвиняют РФ в искусственном завышении цен, что не соответствует действительности. Также, как сказал президент, газотранспортная система Украины изношена на 80-85%.

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