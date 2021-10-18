Россия и Сербия завершили совместные учения «Славянский щит - 2021»

Совместные учения России и Сербии по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2021» завершились на авиабазе Батайница, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

В российско-сербских маневрах были задействованы зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», которые прибыли из России. Их доставка осуществлялась по воздуху военно-транспортными самолетами.

В ходе тренировок российские «Панцири» отразили массированный воздушный удар условного противника. Условия на учениях максимально приближены к боевым. Их главная задача - укрепить взаимодействие подразделений ПВО России и Сербии.

Также на учениях военнослужащие применили летающую мишень вертолетного типа, которая имитирует воздушные цели условного неприятеля.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.