Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Беспилотный вертолет может лететь на высоте 2 500 метров. Данный летательный аппарат использовали во время совместных маневров ПВО.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Впервые на российско-сербских учениях «Славянский щит - 2021» в Сербии применили летающую воздушную мишень вертолетного типа, которая имитирует воздушные цели условного неприятеля.
Беспилотный вертолет может лететь на высоте 2 500 метров и развивать скорость 130 километров в час. На кадрах «Звезды» видно, как расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» сбивают воздушную мишень.
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