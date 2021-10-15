Армия Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии Андрей Аркадьев Беспилотный вертолет может лететь на высоте 2 500 метров. Данный летательный аппарат использовали во время совместных маневров ПВО. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Впервые на российско-сербских учениях «Славянский щит - 2021» в Сербии применили летающую воздушную мишень вертолетного типа, которая имитирует воздушные цели условного неприятеля. Беспилотный вертолет может лететь на высоте 2 500 метров и развивать скорость 130 километров в час. На кадрах «Звезды» видно, как расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С» сбивают воздушную мишень. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» «Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика