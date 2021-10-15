«Славянский щит» в Европе: российские «Панцири» отразили воздушный удар «противника» в Сербии

В Сербии проходят российско-сербские маневры ПВО «Славянский щит-2021». Расчеты двух стран заступили на боевое дежурство по охране сербской столицы и центрального промышленного района и отразили массированный воздушный удар условного противника.

Условия на учениях максимально приближены к боевым. Их главная задача - укрепить взаимодействие подразделений ПВО России и Сербии.

«Панцирь-С1» (индекс ГРАУ - 96К6, по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound, что в переводе с английского означает «борзая») - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс.

Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности, таких как С-300 «Фаворит» и С-400 «Триумф») от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Речь идет о летательных аппаратах, в том числе малоразмерных беспилотниках и ракетах.