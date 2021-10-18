В трех регионах России до конца 2022 года введут электронные паспорта

До конца 2022 года в трех российских регионах планируют ввести электронные паспорта. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», - сказал он на заседании Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Цифровой паспорт будет представлен в двух вариантах: смарт-карта и приложение с QR-кодом. Известно, что первым регионом, где начнет действовать электронный документ, станет Москва.

Ранее Шадаев говорил, что замена бумажного паспорта на электронный не будет обязательной. Новые документы планируют выдавать всем россиянам с 14 лет.