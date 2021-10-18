Отец напавшего на пермскую школу рассказал о поездках с сыном на стрельбище

Устроивший стрельбу в школе под Пермью мальчик учился обращаться с оружием на стрельбище, куда ездил вместе со своим отцом. Об этом сам мужчина рассказал «360».

«Мы с ним на стрельбище вместе ездили, на карьер. Он умеет стрелять», - сказал он.

Мужчина также подтвердил, что подросток взял ружье из его сейфа. По его словам, сейф был закрыт, однако мальчик мог найти ключи.

Отец добавил, что не ожидал от своего сына такого поступка. Мужчина пояснил, что мальчик никогда не жаловался ему на проблемы в школе. Агрессии в поведении ребенка он тоже не замечал. При этом отец допустил, что сын мог переживать из-за того, то его родители не живут вместе и конфликтуют между собой.

Инцидент в поселке Сарс произошел утром в понедельник, 18 октября. Двенадцатилетний подросток пронес в школу огнестрельное оружие и два раза выстрелил из него в присутствии других учеников. Пули попали в потолок и стеклопластиковую дверь. Осколками разбитого стекла был ранен 11-летний школьник.

В данный момент следователи устанавливают мотивы несовершеннолетнего стрелка. По данным СМИ, мальчика обижала его одноклассница и он решил с ней расправиться. В отношении школьника также начата доследственная проверка по факту покушения на убийство малолетнего, совершенное общеопасным способом.