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Захарова назвала «Северный поток 2» гарантом энергетической безопасности Европы

Валентина Пескова
21:14 15.10.2021
К счастью, отметила официальный представитель МИД РФ, несмотря на довольно сильное давление извне, в Германии это очень понимают.
Захарова назвала «Северный поток 2» гарантом энергетической безопасности Европы
© Фото: Büttner ZB Globallookpress
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Несмотря на яростные призывы некоторых западных политиков «остановить» газопровод «Северный поток 2» и использование вместе с этим нерыночных элементов конкурентной борьбы, российский трубопровод является гарантом энергетической безопасности Европы. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ведомстве отметили, что чем ближе полный ввод в эксплуатацию газопровода, тем выше градус истерии в западных СМИ и у политической элиты стран Запада.

«Мы не говорим здесь об Украине и ее влажных энергетических фантазиях, там истерика - состояние перманентное. Речь о тех, кто ранее имел способность к самостоятельной оценке вызовов и угроз», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель МИД привела в примеры заявления бывшего премьер-министра Польши Ежи Бузека, который с тревогой заговорил о «последнем шансы» Европы остановить «Северный поток 2». Британского премьера Бориса Джонсона, заявившего, что Россия намеренно уменьшила поставки газа в ЕС, чтобы заставить Евросоюз одобрить строительство нового газопровода. И заместителя председателя Еврокомиссии голландца Франца Тиммерманса, который резко выпалил, что «Европе не нужен российский газопровод».

«Все это - удивительное и, давайте признаем, несколько неуклюжее выражение того, что называется нерыночными элементами конкурентной борьбы. Они не только наносят вред экономике, они еще и сомнительны с морально-этической точки зрения. Честные деловики так себя не ведут», - написала Захарова.

В конце представитель российского внешнеполитического ведомства также добавила, что хорошее в данной ситуации заключается в том, что «несмотря на довольно сильное давление извне, в Германии это, похоже, понимают».

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