В стране и мире Дмитрий Рогозин вылетел встречать «киноэкипаж» Кира Карон Спускаемый аппарат приземлится в 148 километрах от казахстанского города Жезказган. © Фото: roscosmos.ru Читайте нас на: Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что он вылетел встречать «киноэкипаж», который приземлится в ближайшее время. Российский ​пилотируемый корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту произвел отстыковку от Международной космической станции. На корабле находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. «С группой вертолетов вылетаем к планируемому месту посадки корабля», - написал Рогозин в Telegram. Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика