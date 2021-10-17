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Дмитрий Рогозин вылетел встречать «киноэкипаж»

Кира Карон
06:24 17.10.2021
Спускаемый аппарат приземлится в 148 километрах от казахстанского города Жезказган.
Дмитрий Рогозин вылетел встречать «киноэкипаж»
© Фото: roscosmos.ru
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что он вылетел встречать «киноэкипаж», который приземлится в ближайшее время.

Российский ​пилотируемый корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» на борту произвел отстыковку от Международной космической станции. На корабле находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

«С группой вертолетов вылетаем к планируемому месту посадки корабля», - написал Рогозин в Telegram.

Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.

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