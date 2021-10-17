«Киноэкипаж» перешел с МКС в «Союз» для возвращения на Землю

Специальный «киноэкипаж» перешел с МКС на борт корабля «Союз МС-18» для возвращение обратно на Землю. Об этом сообщило агентство NASA. Перед тем, как покинуть станцию, прибывшая для проведения уникальных кинематографических съемок команда попрощалась со всеми космонавтами и астронавтами, которые продолжат свое пребывание на МКС.

В субботу в 23.41 по московскому времени переходные люки между космическим кораблем, который доставит группу домой, и модулем «Наука» закрылись. После проверки люков на герметичность, а также облачения в специальные скафандры «киноэкипаж» сможет начать полет в направлении родной планеты.

Согласно составленному плану, «Союз» должен будет отчалить от станции в 4.14. В 7.35, в соответствии с графиком, команда в составе космонавта Олега Новицкого, режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд должна будет приземлиться вблизи казахстанского города Жезказган.

Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе.