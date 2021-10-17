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В МИД ЛНР прокомментировали сообщения о завершении миссии ОБСЕ

Валентина Пескова
20:03 17.10.2021
Ранее глава миссии ОБСЕ на Украине заявил, что они приостанавливают свою деятельность в ЛНР из соображений безопасности.
В МИД ЛНР прокомментировали сообщения о завершении миссии ОБСЕ
© Фото: Максим Захаров РИА Новости
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Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ не получала никаких указаний от вышестоящего руководства и продолжает работать в Донбассе в привычном графике. Об этом заявили в МИД самопровозглашенной Луганской народной республики.

«Луганский офис не получал никаких указаний от руководства миссии и продолжает работать обычном режиме», - говорится в заявлении МИД ЛНР в Telegram.

В пятницу, 15 октября, в центре Донецка проходила акция протеста у гостиницы, где размещаются сотрудники данной миссии. После этого глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик в воскресенье 17 октября сообщил корреспонденту Reuters о том, что миссия якобы приостановила свою деятельность из соображений безопасности.

Однако после этого замглавы миссии Марк Этерингтон, как и планировалось до этого, приехал в Луганск и обсудил с представителями республики задержание украинскими силовиками наблюдателя ЛНР в СЦКК Андрея Косяка.

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