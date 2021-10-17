ОБСЕ приостановила миссию по наблюдению на Донбассе из-за протестов
Протестующие требуют освободить офицера ЛНР, захваченного украинскими силами.
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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла решение приостановить наблюдательную миссию в Донбассе «из соображений безопасности». По данным ТАСС, возле штаб-квартиры миссии в Донецке прошла акция протеста с требованием освободить захваченного украинскими войсками офицера ЛНР.
«Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность», - сообщил Reuters глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.
Ранее ОБСЕ подтвердила информацию, что в Донбассе появилась новая горячая точка - район села Желобок. В делегации ЛНР в Контактной группе заявили, что Украина не намерена отказываться от нарушений режима прекращения огня.