ОБСЕ приостановила миссию по наблюдению на Донбассе из-за протестов

Ранее ОБСЕ подтвердила информацию, что в Донбассе п оявилась новая горячая точка - район села Желобок. В делегации ЛНР в Контактной группе заявили, что Украина не намерена отказываться от нарушений режима прекращения огня.

«Из-за нашей заботы о безопасности и исходя из наших правил и соображений относительно безопасности мы приостановили свою деятельность», - сообщил Reuters глава СММ ОБСЕ на Украине Яшар Халит Чевик.

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