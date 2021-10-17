«Государство террора»: почему роман Хиллари Клинтон вызвал фурор у американцев

В США вышла в свет книга бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон под названием «Государство террора». В политическом триллере описываются реальные истории из политической жизни Клинтон. Корреспондент «Звезды» разобралась, какие цели преследовала политик при выпуске собственного произведения.

В соавторстве с популярной писательницей Луизой Пенни Хиллари Клинтон написала геополитический триллер о секретах своего прошлого. Из-за громкого название произведения «Государство террора» многие журналисты сразу поспешили предположить, что речь идет об Америке во времена Клинтон на посту госсекретаря. При этом другие уверены, что авторы проводят параллели на наши дни.

Главная героиня романа - Эллен Адамс, она работает госсекретарем, и одной из ее задач станет освобождение из тюрьмы террориста, заложившего атомные бомбы в трех крупных американских городах.

«Эта книга случилась, потому что мне действительно не все равно от того, что мы лицом к лице столкнулись с огромным количеством серьезных проблем. Что можно получить от этой книги? Тут много веселья, куча развлекательного контента, но так же много и серьезных потенциальных проблем. Например, террористические атаки, связанные с ядерным оружием. Это то, что не давало мне спать по ночам на посту госсекретаря...», - заявила Клинтон в эфире программы «Good Morning America».

По ходу сюжета книги героиня столкнется с российским авторитарным президентом-тираном по имени Максим Иванов, который не знает слова «демократия». В образе героя легко можно узнать образ российского лидера, который стереотипно был нарисован авторами с подачей информации об атомной угрозе со стороны РФ.

Кроме того, Клинтон, говорит корреспондент, в романе упомянула и своего давнего врага Дональда Трампа, которого автор нарекла Эриком-тупицей. Герой харизматичен, порой эксцентричен, он находился во главе государства всего один срок, сильно ослабив за это время внешнеполитические позиции страны, а после поражения удалился во Флориду, где играет в гольф и планирует возвращение.

«Сумасшедший американский президент и его летающие обезьяны в кабинете. Опальный предшественник Уильямса - президент Эрик Данн, «известный даже своим ближайшим соратникам, как Эрик Тупой». Пока Данн развлекает подхалимов в своем доме во Флориде, объем необходимых политического дел просто ошеломляет!», - говорится в книге.

Популярность Клинтон возросла в США возросла до огромных масштабов. Теперь она может зарабатывать миллионы, фантазируя в книге на тему государственных секретов. Однако далеко не все в восторге от нового потенциального бестселлера. Некоторые эксперты считают, что Клинтон выпуском своей книги хотела утешить свое эго и оказаться в центре внимания.

«Это человек с огромными амбициями, с манией величия. Реально мания величия. Изнутри её съедает то, что она не стала президентом, то, что народ выбрал президента Трампа. И это её убивает, как раковая опухоль», - говорит американский журналист и политолог Джон Вароли.

Америка наших дней, кажется, действительно близка к «Государству террора». Постоянные оговорки и ляпы в речи президента Соединенных Штатов обесценивают любой его посыл, превращая воодушевляющие речи в комедийный стэндап. Так, например, на днях, Джо Байден назвал женщину-мэра Чикаго Лори Лайтфут «мистером».

Дональд Трамп, в свою очередь, снова рвется в бой на фоне шаткой позиции Байдена и кадрового голода демократической партии. На своей недавней встрече со сторонниками в Айове экс-президент около двух часов обвинял демократов во всех смертных грехах. Хотя Трамп ещё официально не объявляет о своем участии в выборах 2024 года, он уже сейчас ведет себя как кандидат, и даже предлагает новую версию своего старого предвыборного лозунга «Сделаем Америку снова великой».