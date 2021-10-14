Байден предсказал США «потерю лидерства»

Президент США Джо Байден заявил, что страна может «потерять лидерство», если не будет принята его инфраструктурная реформа. Главу страны цитирует сайт Белого дома.

«Мы соревнуемся за двадцать первый век. У нас все еще самые продуктивные работники и самые инновационные умы. Но остальной мир приближается. И мы рискуем потерять преимущество, если не выступим», - сказано в документе.

Байден считает, что США необходимо улучшить свои возможности, чтобы заниматься производством и перемещением товаров, чтобы выдержать глобальную конкуренцию. Он отметил, что предлагает свою реформу, подчеркнув, что подобные предложения высказывают «раз в поколение».

«Нам нужно мыслить масштабно и смело. Вот почему я настаиваю на том, чтобы раз в поколение инвестировать в нашу инфраструктуру и наших людей с помощью моей реформы», - пояснил Байден.

Известно, что план развития инфраструктуры обойдется бюджету США более чем в 1 трлн. долларов.

Ранее Байден заявил об угрозе статусу доллара и оценил вероятность дефолта в США. По мнению президента, риск для американской валюты существует в случае отказа от поднятия госдолга страны, а потенциальный дефолт подорвет надежность ценных бумаг Минфина.