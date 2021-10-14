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Байден предсказал США «потерю лидерства»

Кира Тило
04:11 14.10.2021
По словам президента США, страна «потеряет лидерство», если не примет его инфраструктурную реформу. 
Байден предсказал США «потерю лидерства»
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент США Джо Байден заявил, что страна может «потерять лидерство», если не будет принята его инфраструктурная реформа. Главу страны цитирует сайт Белого дома.

«Мы соревнуемся за двадцать первый век. У нас все еще самые продуктивные работники и самые инновационные умы. Но остальной мир приближается. И мы рискуем потерять преимущество, если не выступим», - сказано в документе.

Байден считает, что США необходимо улучшить свои возможности, чтобы заниматься производством и перемещением товаров, чтобы выдержать глобальную конкуренцию. Он отметил, что предлагает свою реформу, подчеркнув, что подобные предложения высказывают «раз в поколение».

«Нам нужно мыслить масштабно и смело. Вот почему я настаиваю на том, чтобы раз в поколение инвестировать в нашу инфраструктуру и наших людей с помощью моей реформы», - пояснил Байден.

Известно, что план развития инфраструктуры обойдется бюджету США более чем в 1 трлн. долларов.

Ранее Байден заявил об угрозе статусу доллара и оценил вероятность дефолта в США. По мнению президента, риск для американской валюты существует в случае отказа от поднятия госдолга страны, а потенциальный дефолт подорвет надежность ценных бумаг Минфина.

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