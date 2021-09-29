В ЛНР заявили о появлении новой горячей точки в Донбассе
Самопровозглашенная Луганская народная республика сообщила о появлении новой горячей точки в Донбассе.
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В Донбассе появляется новая горячая точка - район села Желобок. Об этом заявила пресс-секретарь делегации ЛНР в Контактной группе Мария Ковшарь, ее цитирует Луганский информационный центр.
«Отказываясь на деле от обсуждения усовершенствования координационного механизма, Украина ничуть не отказывается от систематических нарушений режима прекращения огня… Район Желобка, как и район Первомайска-Золотого, становится уже второй горячей точкой по оценкам, подтвержденным координатором (от ОБСЕ – прим. ред.)», - заявила Ковшарь.
Ранее секретарь СНБО Украины заявил, что украинская армия может «взять» Донецк и Луганск, однако Киев не хочет возможных жертв. Вместе с тем он подчеркнул, что Киев не планирует общаться с представителями ДНР и ЛНР.