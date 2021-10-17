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Координатор «Народного контроля» назвал легким наказание для нелегальных продавцов алкоголя

Елизавета Потейчук
16:18 17.10.2021
По мнению Дмитрия Чукреева, предприниматели могут с легкостью оплатить административный штраф и вернуться к незаконной продаже алкоголя.
Координатор «Народного контроля» назвал легким наказание для нелегальных продавцов алкоголя
© Фото: СК РФ
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Координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев заявил, что административное наказание для людей, которые незаконно продают алкоголь, является очень легким, так как в дальнейшем они могут вернуться к своей нелегальной деятельности. Чукреев сделал такое заявление на фоне смертельного отравления людей спиртом с содержанием метанола в Екатеринбурге.

«Основная проблема в том, что у предпринимателей очень слабая ответственность. Те, кто попались на нелегальной торговле алкоголем, получают небольшой административный штраф. Они его платят, продукцию у них изымают и уничтожают, но изымают две-три канистры, 10–15 бутылок водки. Они штраф заплатили и работают дальше», - рассказал он в интервью «Life».

По словам Чукреева, с рынка после инцидента изъяли около десяти канистр спирта примерно по десять литров в каждой. При этом, говорит он, некоторые из емкостей оказались пустыми. Также координатор партии упомянул, что продавец мог даже не знать о том, что торговал смертельным веществом. Вероятно, он не хотел травить покупателей, говорит Чукреев.

Ранее в МВД раскрыли подробности о массовом отравлении метанолом в Свердловской области. Из 18 погибших в результате отравления метанолом граждан 16 скончались в Екатеринбурге и еще по одному умерли в Ревде и в Нижнем Тагиле.

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