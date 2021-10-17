Координатор «Народного контроля» назвал легким наказание для нелегальных продавцов алкоголя
Координатор проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев заявил, что административное наказание для людей, которые незаконно продают алкоголь, является очень легким, так как в дальнейшем они могут вернуться к своей нелегальной деятельности. Чукреев сделал такое заявление на фоне смертельного отравления людей спиртом с содержанием метанола в Екатеринбурге.
«Основная проблема в том, что у предпринимателей очень слабая ответственность. Те, кто попались на нелегальной торговле алкоголем, получают небольшой административный штраф. Они его платят, продукцию у них изымают и уничтожают, но изымают две-три канистры, 10–15 бутылок водки. Они штраф заплатили и работают дальше», - рассказал он в интервью «Life».
По словам Чукреева, с рынка после инцидента изъяли около десяти канистр спирта примерно по десять литров в каждой. При этом, говорит он, некоторые из емкостей оказались пустыми. Также координатор партии упомянул, что продавец мог даже не знать о том, что торговал смертельным веществом. Вероятно, он не хотел травить покупателей, говорит Чукреев.
Ранее в МВД раскрыли подробности о массовом отравлении метанолом в Свердловской области. Из 18 погибших в результате отравления метанолом граждан 16 скончались в Екатеринбурге и еще по одному умерли в Ревде и в Нижнем Тагиле.