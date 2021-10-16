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В МВД рассказали подробности о массовом отравлении метанолом в Свердловской области

Анна Берестовая
23:40 16.10.2021
Правоохранители рассказали подробности о смертельном отравлении метанолом в Екатеринбурге.
В МВД рассказали подробности о массовом отравлении метанолом в Свердловской области
© Фото: Пресс-служба МВД РФ по Свердловской области
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Из 18 погибших в результате отравления метанолом граждан 16 скончались в Екатеринбурге и еще по одному умерли в Ревде и в Нижнем Тагиле. Такую информацию сообщили в управлении министерства внутренних дел по Свердловской области.

Согласно словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, первое тревожное сообщение о случившемся поступило правоохранителям в 21.05 по местному времени. В крови скончавшихся в краткие сроки людей судмедэксперты нашли опасное для жизни вещество - метанол.

© Пресс-служба МВД РФ по Свердловской области

Подозреваемых в нелегальном сбыте продукции, ставшей причиной большой трагедии в области, удалось оперативно установить и задержать. Ими оказались двое «предпринимателей» 1967 и 1978 годов рождения. Граждане были доставлены в региональный СК для проведения допроса.

© Пресс-служба МВД РФ по Свердловской области

Как сообщил Горелых, следствие намерено выяснить, какую роль в осуществлении преступной схемы играли задержанные лица либо известные им граждане. Оперуполномоченные проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости. Кроме того, полиция работает над установлением того, как долго успел просуществовать опасный бизнес, и сколько людей за это время пострадали из-за него.

«Получается, что спирт в обмен на жизнь», - указал начальник пресс-службы.

Работу над делом взял на личный контроль начальник ГУ МВД по региону генерал Мешков. В МВД по Свердловской области подчеркнули, что данный инцидент ярко демонстрирует всю опасность приобретения алкоголя в сомнительных точках. Представитель правоохранительных органов подчеркнул, что дешевое спиртное раз за разом обходится людям слишком дорого.

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