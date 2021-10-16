В МВД рассказали подробности о массовом отравлении метанолом в Свердловской области
Правоохранители рассказали подробности о смертельном отравлении метанолом в Екатеринбурге.
© Фото: Пресс-служба МВД РФ по Свердловской области
Из 18 погибших в результате отравления метанолом граждан 16 скончались в Екатеринбурге и еще по одному умерли в Ревде и в Нижнем Тагиле. Такую информацию сообщили в управлении министерства внутренних дел по Свердловской области.
Согласно словам начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, первое тревожное сообщение о случившемся поступило правоохранителям в 21.05 по местному времени. В крови скончавшихся в краткие сроки людей судмедэксперты нашли опасное для жизни вещество - метанол.
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