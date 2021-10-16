В СК сообщили о гибели 18 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге

Следственный комитет России по Свердловской области возбудил уголовное дело по факту смертельного отравления спиртом с содержанием метанола 18 человек. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.

«Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», - говорится в сообщении регионального СК.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что сотрудникам полиции удалось задержать двух подозреваемых. На данный момент следователи проверяют возможные места производства и сбыта опасной суррогатной спиртосодержащей жидкости.

«Представители МВД выясняют круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом, также выясняется точное число пострадавших от “паленки”. Выяснение точных обстоятельств трагедии находится на контроле у руководства регионального главка МВД», - отметил Горелых.

Прокуратура направила требование в полицию об организации проверки на рынках на предмет реализации контрафактной алкоголесодержащей продукции. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова сообщила, что прокуратура поставила ход расследования дела на особый контроль.

Ранее Дмитрий Чукреев сообщил о 16 погибших в результате отравления спиртом с содержанием метанола. Продававшего спирт к тому моменту задержали.