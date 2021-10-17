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Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в случае выявленных фактов преступлений

Кира Карон
12:29 17.10.2021
Он пояснил, что к Нобелевской премии в области фундаментальных наук вопросов нет.
Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в случае выявленных фактов преступлений
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что прежними сомнительными решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Об этом он написал в воскресенье.

«Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека»,- написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, что Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту Дмитрию Муратову. Они были удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова.

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в беседе со «Звездой» заявил, что Нобелевская премия мира за 2021 год, которую ему присудили, является наградой в первую очередь для всех погибших за свободу слова сотрудников издания.

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