Володин предложил отзывать Нобелевскую премию мира в случае выявленных фактов преступлений

Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что прежними сомнительными решениями Нобелевская премия мира дискредитирована. Об этом он написал в воскресенье.

«Доверие к ней, возможно, сможет вернуть введение процедуры отзыва премии в случае выявленных фактов преступлений, нарушений против прав и свобод человека»,- написал Володин в своем Telegram-канале.

Напомним, что Нобелевскую премию мира за 2021 год присудили филиппинской журналистке Марии Ресса и российскому журналисту Дмитрию Муратову. Они были удостоены этой премии за усилия по защите свободы слова.

Ранее главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в беседе со «Звездой» заявил, что Нобелевская премия мира за 2021 год, которую ему присудили, является наградой в первую очередь для всех погибших за свободу слова сотрудников издания.