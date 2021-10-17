Истребитель МиГ-31 ВВС РФ не допустил нарушения границ бомбардировщиком США в Японском море

В Японском море бомбардировщик ВВС США предпринял попытку нарушить воздушные границы России в акватории Японского моря. С целью недопущения нарушения в воздух был поднят истребитель МиГ-31. Нарушения границ России допущено не было.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический бомбардировщик B-1B ВВС США и сопроводил его над акваторией Японского моря. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», - сообщили в Минобороны.

За прошедшую неделю вблизи границ Российской Федерации было замечено 39 производящих разведку самолетов иностранных государств. Кроме того, рядом с воздушным пространством РФ зафиксировали присутствие 17 разведывательных беспилотников.

Ранее, 15 октября, эсминец Chafee ВМС США приблизился к территориальным водам России, предприняв попытку пересечения границы. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границ. В связи с инцидентом в Главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России был приглашен атташе по вопросам обороны при посольстве США.