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Минобороны РФ пригласило военного атташе США в связи с инцидентом в Тихом океане

18:58 15.10.2021
Минобороны РФ пригласило военного атташе США в связи с инцидентом в Тихом океане
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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