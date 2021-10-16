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В Роскосмосе уточнили время посадки космического корабля с «киноэкипажем»

Алена Миронова
14:23 16.10.2021
По уточненным данным, время посадки сократится на одну минуту ранее запланированного.
В Роскосмосе уточнили время посадки космического корабля с «киноэкипажем»
© Фото: Роскосмос
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Космический корабль «Союз МС-18» с «киноэкипажем» вернется на Землю на одну минуту раньше запланированного. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«Расстыковка ожидается в 4:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 6:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 7:35:42 мск», - уточняется в сообщении госкорпорации.

Как отмечается, посадка состоится в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Республике Казахстан.

Ранее посадка была запланирована на 7:36:35 по московскому времени и на два километра ближе к Жезказгану.

Члены «киноэкипажа» прибыли на МКС 5 октября. На борту станции они занимались съемками для фильма «Вызов». Это первый в истории случай съемок художественного фильма в космосе. 

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