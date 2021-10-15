Более 62 млн комплектов «Спутника V» выпущено в гражданский оборот

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в гражданский оборот выпущено уже более 62 миллионов комплектов вакцины «Спутник V».

«Могу сказать только про "Спутник V" более 62 миллионов официально выпущено в гражданский оборот», - сказал Гинцбург.

Ранее Александр Гинцбург заявил, что для постоянной регистрации «Спутника V» документы уже поданы и рассматриваются. Специалист отметил, что пострегистрационные исследования препарата против коронавирусной инфекции уже завершены.

Напомним, в настоящее время российский препарат «Спутник V» одобрен в 70 странах с общим населением четыре миллиарда человек. Доказанная эффективность отечественной вакцины составляет 97,6%.