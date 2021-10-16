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Бегунья из Нидерландов опередила Ласицкене в борьбе за звание лучшей легкоатлетки года в Европе

Валентина Пескова
22:58 16.10.2021
На Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене завоевала золотую медаль для сборной России, а голландка Сифан Хассан - два золота и бронзу для своей страны.
Бегунья из Нидерландов опередила Ласицкене в борьбе за звание лучшей легкоатлетки года в Европе
© Фото: Zheng Huansong XinHua Globallookpress
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На Олимпийских играх в Токио Мария Ласицкене завоевала золотую медаль для сборной России, а голландка Сифан Хассан - два золота и бронзу для своей страны.

На торжественной церемонии в швейцарской Лозанне, которую проводила Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) лучшей  легкоатлеткой года в Европе была признана бегунья из Нидерландов Сифан Хассан.

В борьбе за почетное звание голландская спортсменка обошла российскую прыгунью в высоту Марию Ласицкене и польку Аниту Влодарчик (метание молота), которые также претендовали на награду, пишет РИА Новости.

На прошедших в Токио Олимпийских играх Мария Ласицкене завоевала одну золотую медаль для сборной РФ, а Сифан Хассан выиграла две золотые медали для сборной Голландии, победив на дистанциях 5000 и 10000 метров, и бронзовую награду в забеге на 1500 метров.

Церемония транслировалась на канале Европейской легкоатлетической ассоциации в YouTubе.

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