Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей спортсменки года в Европе
Легкоатлетки Анжелика Сидорова и Мария Ласицкене стали номинантками на звание лучшей спортсменки года в Европе по версии Европейской легкоатлетической организации.
© Фото: Dppi Victor Joly Globallookpress
Серебряный призер Олимпиады в Токио Анжелика Сидорова и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене номинированы на звание лучшей спортсменки года в Европе. Об этом сообщает Европейская атлетическая организация в своем Twitter.
Кроме российских легкоатлеток на звание претендуют Кили Ходжкинсон из Великобритании, нидерландки Сифан Хассан и Фемке Бол, португалка Патрисия Мамона, Мария Андрейчик из Польши и итальянка Антонелла Пальмизано.
Ранее Мария Ласицкене одержала победу на международных соревнованиях в Берлине в прыжках в высоту. Легкоатлетка выступила с результатом 1,98 метра.