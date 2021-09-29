Ласицкене и Сидорова номинированы на звание лучшей спортсменки года в Европе

Серебряный призер Олимпиады в Токио Анжелика Сидорова и олимпийская чемпионка Мария Ласицкене номинированы на звание лучшей спортсменки года в Европе. Об этом сообщает Европейская атлетическая организация в своем Twitter.

Кроме российских легкоатлеток на звание претендуют Кили Ходжкинсон из Великобритании, нидерландки Сифан Хассан и Фемке Бол, португалка Патрисия Мамона, Мария Андрейчик из Польши и итальянка Антонелла Пальмизано.

Ранее Мария Ласицкене одержала победу на международных соревнованиях в Берлине в прыжках в высоту. Легкоатлетка выступила с результатом 1,98 метра.