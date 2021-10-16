СК опубликовал видео задержания врио министра спорта Пензенской области

Против временно исполняющего обязанности Министра физической культуры и спорта Пензенской области региональным отделом СК РФ возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере. Органы следствия публикуют кадры задержания чиновника.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту получения взятки временно исполняющим обязанности Министра физической культуры и спорта Пензенской области в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Пензенской области», - говорится в сообщении на сайте СК РФ.

Чиновника задержали сотрудники правоохранительных органов после получения им взятки в размере 120 тысяч рублей. В общей сложности подозреваемый получил незаконные вознаграждения на сумму не менее 1 млн 250 тыс. рублей, исходя из данных следствия.

На данный момент решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также следователи проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.