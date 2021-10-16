Избрана мера пресечения в отношении одного из устроивших дебош на станции «Текстильщики»

В отношении одного из мужчин, устроивших дебош в вагоне московского метро возле станции «Текстильщики» суд избрал меру пресечения в виде ареста. Он будет заключен под стражу на два месяца. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

«С учетом позиции прокуратуры суд избрал в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 декабря 2021 года», - сообщает Telegram-канал прокуратуры.

В отношении дебоширов было возбуждено уголовное дело по «Хулиганство, совершенное группой лиц». По данным следствия, 12 октября трое мужчин проявили агрессию в отношении женщины. Другие пассажиры вступились за нее, что едва не переросло в драку.