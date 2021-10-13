В метро Москвы задержали пристававших к девушке дебоширов

Пассажиры Московского метрополитена сняли на видео конфликт, произошедший в вагоне поезда фиолетовой ветки. Судя по кадрам, конфликт произошел из-за девушки.

В вагоне метро началась словесная перепалка, в ходе которой участников конфликта попытались вывести из вагона. До рукоприкладства дело не дошло - агрессивных мужчин задержали сотрудники службы безопасности метро и полиции.

«Не так давно утих скандал с избиением пассажира Московского метрополитена, и вот опять... На этот раз несколько агрессивно настроенных мужчин начали приставать к девушке прямо в вагоне», - сообщает Instagram столичного ЮВАО.

Ранее в метро Москвы был жестоко избит Роман Ковалев. Он вступился за девушек, которых оскорбляли трое мужчин. Агрессоры скрылись с места происшествия, но были задержаны полицейскими.