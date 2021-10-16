Уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в РФ составил 45%

На данный момент уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%», - говорится в сообщении.

По данным Роспотребнадзора, коронавирус при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% может стать сезонным заболеванием. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова высказала мнение, что достаточный уровень коллективного иммунитета будет достигнут осенью.