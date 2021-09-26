В стране и мире Роспотребнадзор: COVID-19 станет сезонным при 80% коллективного иммунитета Виктория Ивашечкина В стране иммунитет к COVID-19 имеет только треть населения. © Фото: MOD Russia via globallookpress Читайте нас на: Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказали, что коронавирус при наличии коллективного иммунитета на уровне 80% может стать сезонным заболеванием. «Можно выстроить четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80%, он состоит из двух составляющих - поствакцинального и естественного - заболевание станет сезонным», - отметил Горелов. По его словам, в стране иммунитет к коронавирусу имеет только треть населения, передает ТАСС. «Сейчас у нас привито около 40 млн, переболело 7,3 млн, но это все равно треть населения», - подытожил ученый. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в России может образоваться осенью. Кроме того, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что взаимное признание странами вакцин от COVID-19 может произойти уже в течение этого года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика