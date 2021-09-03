Голикова: коллективного иммунитета от COVID-19 РФ может достичь осенью

Коллективный иммунитет от коронавирусной инфекции в России может образоваться осенью. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на марафоне «Новое знание».

«Коллективный иммунитет формируется двумя известными способами: либо человек переболел, либо вакцинировался. Чем больше человек переболеет или вакцинируется, тем быстрее будет достигнут коллективный иммунитет. Это целиком зависит от нас с вами. Мы рассчитываем, что это будет осенью», - сказал Голикова.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что взаимное признание странами вакцин от COVID-19 может произойти уже в течение этого года. По мнению Дмитриева, нет никакого сомнения, что уже в ближайшее время препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией будут приняты в различных странах и станут взаимозаменяемыми.