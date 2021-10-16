СК опубликовал видео допроса задержанных за дебош в метро

Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса обвиняемых по делу о дебоше в московском метро на станции «Тестильщики». Дебоширов доставили в отделение полиции в наручниках. Ранее суд установил факт совершения административного нарушения.

«Вместе с тем, проведенными первоначально проверочными мероприятиями столичными следователями установлено, что в действиях мужчин имеются также признаки уголовно наказуемого деяния», - отмечает СК.

В отношении дебоширов возбуждено уголовное дело по «Хулиганство, совершенное группой лиц». Решается вопрос об избрании меры пресечения.