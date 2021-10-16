Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе

Алексей Курильченко
10:45 16.10.2021
На место инцидента выехала комиссия во главе с замдиректора ФСИН.
ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе
© Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Ситуация в исправительной колонии №1 во Владикавказе находится под контролем. В учреждении, где ранее вспыхнул бунт, работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. На место инцидента выехала комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора службы Рустамом Степаненко.

«Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет», - сообщает служба.

Двое осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений спровоцировали в колонии массовые беспорядки. Заключенные разгромили помещения, разнесли ограждение в жилой зоне и вывели из строя камеры видеонаблюдения. В здании произошло возгорание, но его быстро потушили.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:09 В стране и мире
СК задержал устроивших дебош в вагоне метро на станции «Текстильщики»
10:30 В стране и мире
Видео
В Крыму завершился очередной этап разминирования затонувшего теплохода «Жан Жорес»
08:34 В стране и мире
В СМИ раскрыли личности погибших российских туристов в Албании
05:37 Армия
Видео
Спортзал, баня и современная столовая: как живут военные строители БАМа в Амурской области
04:43 В стране и мире
Мужчина с мачете напал на прохожих в канадском Калгари: есть пострадавшие
Популярное
Видео
БПК Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» не допустил нарушения границы эсминцем ВМС США
Видео
Уникальные кадры уничтожения беспилотного вертолета «Панцирями» в Сербии
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Менеджер Саши Спилберг сообщила о ее исчезновении
Врач рассказал, что нужно есть после контакта с больными коронавирусом
Видео
Экипажи Ми-8 высадили десант и эвакуировали условно-раненых на учениях в Сербии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.