ФСИН взяла под контроль ситуацию в колонии во Владикавказе

Ситуация в исправительной колонии №1 во Владикавказе находится под контролем. В учреждении, где ранее вспыхнул бунт, работают сотрудники УФСИН, прокуратуры и Следственного комитета. На место инцидента выехала комиссия ФСИН России во главе с заместителем директора службы Рустамом Степаненко.

«Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия-Алания стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осужденных пострадавших нет», - сообщает служба.

Двое осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений спровоцировали в колонии массовые беспорядки. Заключенные разгромили помещения, разнесли ограждение в жилой зоне и вывели из строя камеры видеонаблюдения. В здании произошло возгорание, но его быстро потушили.