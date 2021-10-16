Родственники заключенных собрались у исправительной колонии во Владикавказе

Двое осужденных спровоцировали массовые беспорядки в исправительной колонии 1 во Владикавказе. Там отбывают наказание за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Остановить бунт смогли без штурма. Территорию оцепили, а рядом с ней собрались родственники заключенных. Беспорядки стали распространяться по территории исправительного учреждения. Заключенные громили помещения, разнесли ограждение в жилой зоне и вывели из строя камеры видеонаблюдения.

На место оперативно приехали руководители регионального УФСИН, сотрудники надзорных и правоохранительных органов, а также уполномоченный по правам человека.

«Ситуация контролируемая, периметр оцеплен. Переговоры прошли более или менее нормально», - рассказал уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев

У колонии стоят не только силовики. Подходит очень много людей: это родные и друзья тех, кто в данный момент отбывает наказание. И каждый из них хочет знать судьбу своих близких.

«Я хочу знать, что там происходит. Ни один человек не вышел и никому, ничего не сообщил, что там происходит. Мы находимся в неведении», - поделилась мать одного из заключенных.

С участниками бунта провели переговоры. Претензии осужденных выслушал омбудсмен - он передал всю информацию в оперативный штаб. Сейчас ситуация находится под контролем.