Стало известно, на сколько упала прокачка газа через Украину

Суточные объемы прокачки газа через Украину упали в два раза с начала этого года. Раньше объем составлял 180 млн кубометров, сейчас - менее 100 млн, сообщил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает РИА Новости.

«В прошлом году было забронировано для транзита через Украину 65 миллиардов, в этом году - 40. То есть это больше чем в полтора раза меньше. А если мы посмотрим даже на суточные объемы транзита, то мы увидим, что они упали фактически в два раза. Было в начале года 180 миллионов в сутки, сейчас я смотрю – вот, меньше 100, приблизительно 80», - цитирует агентство Витренко.

Ранее Владимир Путин заявил, что газовая система Украины изношена на 80-85%. Президент призвал привести в нормальное состояние газотранспортную систему страны. В начале октября стало известно, что Украина потратит 1,8 миллиарда долларов на закупку газа. Средства будут выплачены «Нафтогазу» до конца этого года.