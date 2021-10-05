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Украина потратит 1,8 миллиарда долларов на закупку газа

Майя Мусиенко
11:15 05.10.2021
Средства будут выплачены «Нафтогазу» до конца этого года.  
Украина потратит 1,8 миллиарда долларов на закупку газа
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Компания «Нафтогаз Украины» получит 40 миллиардов гривен (1,8 миллиарда долларов) от оператора ГТС страны. Эти средства пойдут на преодоление дефицита газа зимой, передает украинское издание «Экономическая правда».

Сообщается, что в настоящее время Украина располагает только 15 миллиардами кубометров газа, однако на отопительный сезон требуется 19 миллиардов кубометров.

«На прошлой неделе спотовая цена на газ превысила $1 100 (30 тыс. грн) за 1 тыс. куб. м, что в пересчете на 4 млрд куб. м составляет более 120 млрд грн. Скорее всего, денег понадобится меньше, потому что 30 тыс. грн за 1 тыс. куб. м - это спекулятивная цена, вызванная низкими запасами газа в Европе. Впрочем, даже если котировки в несколько раз сократятся, на покупку 4 млрд куб. м топлива «Нафтогаз» должен потратить десятки миллиардов гривен», - уточняется в публикации украинского сайта.

Справиться с проблемой решили при помощи компенсационной выплаты «Нафтогазу» за потерю контроля над ГТС в результате разделения, проведенного в 2020 году. Оператор должен был выплатить эту сумму в течение пяти лет, но сейчас планируется, что деньги будут перечислены компании до конца текущего года.

Ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что зимой на страну обрушится неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления после снижения объемов транзита в Европу.

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