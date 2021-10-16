Президент США рассказал о самочувствии Билла Клинтона

Бывший президент Соединенных Штатов Билл Клинтон, госпитализированный на этой неделе в Калифорнии, чувствует себя хорошо. Об этом поведал действующий американский лидер Джо Байден во время своего недавнего выступления.

Глава государства сообщил, что специально узнавал о состоянии здоровья Клинтона. Позже в пресс-службе Белого дома сообщили, что Байден связался по телефону с самим экс-президентом и пожелал тому скорейшего выздоровления.

«[Они] с нетерпением ждут новой встречи друг с другом в скором времени», - приводит ТАСС слова заместителя пресс-секретаря Карин Жан-Пьер.

Ранее сообщалось, что Билл Клинтон был направлен в медицинский центр с заболеванием, не связанным с коронавирусной инфекцией. Согласно данным прессы, причиной госпитализации якобы могло стать заражение крови.