Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Согласно информации его пресс-секретаря, инфекция не связана с коронавирусом.
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Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает его пресс-секретарь Анхель Урена. Отмечается, что он находится в Медицинском центре Ирвина в Калифорнийском университете. По данным CNN, причина поступления в медучреждение - заражение крови.
«Во вторник вечером президент Клинтон поступил в медицинский центр для получения лечения, не связанного с COVID-19», - написал Урена в своем Twitter.
Также он отметил, что Клинтон невероятно благодарен всему медперсоналу и «идет на поправку».