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Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

Кира Тило
04:10 15.10.2021
Согласно информации его пресс-секретаря, инфекция не связана с коронавирусом.
Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
© Фото: Ron Sachs Keystone Press Agency Globallookpress
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Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает его пресс-секретарь Анхель Урена. Отмечается, что он находится в Медицинском центре Ирвина в Калифорнийском университете. По данным CNN, причина поступления в медучреждение - заражение крови. 

«Во вторник вечером президент Клинтон поступил в медицинский центр для получения лечения, не связанного с COVID-19», - написал Урена в своем Twitter.

Также он отметил, что Клинтон невероятно благодарен всему медперсоналу и «идет на поправку».

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