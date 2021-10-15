Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован, сообщает его пресс-секретарь Анхель Урена. Отмечается, что он находится в Медицинском центре Ирвина в Калифорнийском университете. По данным CNN, причина поступления в медучреждение - заражение крови.

«Во вторник вечером президент Клинтон поступил в медицинский центр для получения лечения, не связанного с COVID-19», - написал Урена в своем Twitter.

Также он отметил, что Клинтон невероятно благодарен всему медперсоналу и «идет на поправку».